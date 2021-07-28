İçişleri Bakanı Soylu'dan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristlerle ilgili paylaşım
İçişleri Bakanı Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." ifadelerini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha, evladını terör örgütünden çekip aldı.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 28, 2021
Anne yüreği,
Anne gücü,
Anne sevgisi...
Başarıyorlar.
Korkmuyorlar.
Tüm annelere güç veriyorlar...
“Yeni dönem, annelerin dönemi”
KAHROLSUN TERÖRİZM
YAŞASIN ANNELER
Diyarbakır annelerinin 3'ünün daha evladını terör örgütünden çekip aldığını belirten Soylu, "Anne yüreği, anne gücü, anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.