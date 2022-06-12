Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,525.20
BTC/USDT
28,114.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

Eda Özdener   | 12.06.2022
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

"Gerekli suç duyurusu yapılıyor"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım
Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım

Coğrafi işaretli Karacabey soğanının rekoltesinde artış bekleniyor

Milli hentbolcular iki uluslararası turnuvada boy gösterecek

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Tatlar Deresi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Tatlar Deresi'nde incelemelerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Özer: Son 19-20 yıldaki eğitim yatırımlarlarıyla eğitimdeki hasarların tamamı tamir edildi

Milli Eğitim Bakanı Özer: Son 19-20 yıldaki eğitim yatırımlarlarıyla eğitimdeki hasarların tamamı tamir edildi