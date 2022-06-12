İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşlere ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 12, 2022
Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir.
Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin... https://t.co/GPYerfjw23 pic.twitter.com/ZQ3iZPhaFl
"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.
"Gerekli suç duyurusu yapılıyor"
Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.