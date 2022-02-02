Dolar
13.48
Euro
15.25
Altın
1,803.51
ETH/USDT
2,768.40
BTC/USDT
38,530.00
BIST 100
2,004.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, Yunan sınır birliklerinin "mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" davrandığını belirtti.

Kemal Karadağ   | 02.02.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarih 2 Şubat 2022, yer İpsala Yunanistan sınırı, ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 araştırması bazı hastalarda şikayetlerin aylarca geçmediğini ortaya koydu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mobil ekipler Kovid-19 aşılamasını kar kış demeden sürdürüyor
Almanya’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

İçişleri Bakanı Soylu: Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

Bakan Soylu, Yunanistan'ın 3 göçmeni denize attığını duyurdu

Yunanistan'da hükümet, muhalefetin gensorusuna karşı güvenoyu aldı

Türkiye'de üretilen maskeler, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı

Türkiye'de üretilen maskeler, Yunan Parlamentosunda tartışma yarattı
Girit Türklerinin mübadele anıları nesilden nesle hafızalarda yaşıyor

Girit Türklerinin mübadele anıları nesilden nesle hafızalarda yaşıyor
Batı Trakya Türklerinin direniş günü: 29 Ocak

Batı Trakya Türklerinin direniş günü: 29 Ocak