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İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan grupların çalışmalarını inceledi.

Orhan Onur Gemici   | 22.01.2022
İçişleri Bakanı Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri inceledi

Ankara

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Soylu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.

Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.

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