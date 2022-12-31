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İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerinde görev alan kolluk kuvvetlerinden denetimler hakkında bilgi aldı.

Utku Şimşek   | 31.12.2022
İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti

Ankara

Bakan Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Türkiye genelinde alınan yılbaşı tedbirleri ile ilgili illere telekonferans yöntemiyle bağlanarak değerlendirmelerde bulundu ve görevli personel ile ailelerinin yeni yılını tebrik etti.

İlk olarak İstanbul'da görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle telekonferans yöntemi ile görüşen Soylu denetimler hakkında bilgi aldı.

Soylu, personele, "Gürültü Yönetmeliği" noktasında, gerekli tedbir ve çalışma düzeninin oluşturulup oluşturulmadığı konusunda soru yöneltti. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, İstanbul Boğazı'nda bu kapsamda denetimlerinin devam ettiğini bildirdi.

"Bu operasyonlar da şu ana kadar başarılı şekilde yürüdü"

Samsun'un Çakallı mevkisinde yol kontrolünde olan Jandarma Genel Komutanlığı personeline de bağlanan Soylu, "Özellikle 2022'den 2023'e geçerken vatandaşımızın huzur ve güvenini geçtiğimiz yılda da gelecek yılda da korumayı temin etmek için ortaya koyduğunuz gayret ve fedakarlıktan ötürü hem ülkemiz hem de milletimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah gayretinizi daim etsin." dedi.

Soylu ayrıca, jandarma personeline meşhur Çakallı menemeninden yemeleri tavsiyesinde bulundu.

Son olarak Antalya'ya bağlantı yaparak orada görevli personelle görüşen Soylu şunları kaydetti:

"Özellikle son 15 gündür kaçak alkol denetimi konusunda gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz çok başarılı operasyonlar yaptılar. Hepsini tebrik ediyor ve kutluyoruz. Aynı zamanda özellikle yılbaşı akşamını tehdit olarak nitelendirdiğimiz birtakım operasyonlarımız oldu. Bu operasyonlar da şu ana kadar başarılı şekilde yürüdü. Özellikle kalabalık yerler, alışveriş merkezleri ve birtakım trafik uygulamalarımızla başarılı sonuçlar aldığımızı ifade etmeliyim. Gerek yerden gerek havadan, gerek dron gerek helikopterle 7/24 esasımız devam ediyor."

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