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İçişleri Bakanı Soylu: Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Kayıp 5 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Şanlıurfa'da ve Adıyaman'da 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Emre Ayvaz, Ömer Faruk Cebeci, Eşber Ayaydın  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Kayıp 5 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa GAMER'de açıklamalarda bulunan Soylu, selden etkilenen bölgelerle ilgili bilgi verdi. Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Soylu, 2 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının 500 kişilik ekip ve 125 araçla sürdüğünü belirtti.

Soylu, Şanlıurfa'da 13 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirerek "Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi. Şu ana kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği; 2 bine yakın ev ve iş yeri; bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri, gerek Defterdarlığımız gerek Aile ve Sosyal Hizmetler kanalıyla kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürdürülmektedir." diye konuştu.

Dünden beri sahada olduklarını hem çalışmaları değerlendirdiklerini hem koordine ettiklerini hem de eksikleri gördüklerini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 7 bin 585 personel, 1485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek Jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Vatandaşımızın hasarları tespit ediliyor. Evlerle ilgili ödemeleri arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İnşallah onlarla ilgili ilk bir adım atılacak."

Soylu, şehrin suyuyla ilgili bir sorun oluştuğunu ifade ederek "Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar." dedi.

Bölgede çalışmaları yerinde takip ettiklerini vurgulayan Soylu, tüm ekip arkadaşlarıyla sahada olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de medyada, Abide Kavşağı'nın alt kısmının yeni yapılmış bir yer olarak gösterildiğine işaret ederek yapının 2012 yılında inşa edildiğini söyledi.

Cavsak Deresi'nin taşması nedeniyle Abide Kavşağı'nda su birikintisi oluştuğunu aktaran Beyazgül, "Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok. Askeriyeden gelen Cavsak Deresi patlamış, onun için de önlem alınması gerekiyor tabii ki. Onun da çalışmalarını yapacağız." dedi.

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