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İçişleri Bakanı Soylu: Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı.

Eşber Ayaydın   | 14.12.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı

Şanlıurfa

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İçişleri Bakanı Soylu: Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sı gözaltına alındı
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