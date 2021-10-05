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İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı 181'e indi

Fatih Mehmet Kürkçü   | 05.10.2021
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı 181'e indi

Kastamonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı 181'e indi