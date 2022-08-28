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İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan ile telefonda görüştü.

Sefa Şahin   | 28.08.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan'la yaptığı görüşmede, şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selden etkilenen bölgelere insani yardımın ulaştırılması için oluşturulan hava koridorunun devam edeceğini belirten Soylu, yardım dağıtımı, çadır kentlerin oluşturulması ve sahada ihtiyaçların tespit edilmesi için AFAD Başkan Yardımcısı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 10 kişilik ekibin bölgeye gönderildiğini bildirdi.

AFAD'ın, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Başkanlığıyla da sürekli irtibat halinde olduğunu ifade eden Soylu, insani yardım malzemelerini taşıyacak trenin de yarın bölgeye hareket edeceğini kaydetti.

Selden etkilenen Pakistan'a yardımlar sürüyor

Öte yandan, muson yağmurları nedeniyle yaşanan ve 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'a yardımlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla insani yardımların sel bölgesine ulaştırılabilmesi için hava koridoru kuruldu.

Bölgeden teminin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetilerine ait kargo uçaklarıyla ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen seti, 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemeleri bölgeye gönderilmeye başlandı.

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