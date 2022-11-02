İçişleri Bakanı Soylu: "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda hedeflerin 130'una ve aranan 10 şahsa ulaşıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin, "Hedeflerin 130'una ve aranan 10 şahsa ulaştılar, adliyeye teslim edecekler." bilgisini verdi.
Ankara
Soylu, Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen "105-110. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi" programı ile Bakanlık ve Ankara Üniversitesi arasında düzenlenen "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuştu.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Kökünü Kurutma Operasyonu"na değinen Soylu, "Hedeflerin 130'una ve aranan 10 şahsa ulaştılar, adliyeye teslim edecekler." dedi.
Soylu, şafak operasyonlarının bir süredir yapıldığını ancak uyuşturucuyla mücadele çabasını itibarsızlaştırmak isteyenlerin bulunduğunu, toplumun ve teşkilatın motivasyonu, temposu ve azminin düşürülmeye çalışıldığını söyledi.
Türkiye'nin etrafındaki kurgulanmak istenen meselelere tam hakim olunması gerektiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
"Neden sürekli karşı taraftalar? Çünkü bugün devlet, milletin ta kendisidir. İtiraz ettikleri budur. Bunların hayalindeki millet, devlete ancak sandığa kadar yaklaşabilen millettir. Onların hayalindeki millet, devlete ancak muhtarlık binasına kadar yaklaşabilen millettir. Onların kurgusundaki devlet, millete ait bir devlet değildir. Bugünkü kavganın temelinde bu yatmaktadır."
"İcazeti milletinden, değerlerinden arayan yöneticilere ihtiyacımız var"
Soylu, Türkiye'ye yönelik tüm istikrarsızlık tehditlerine karşı sağlıklı işleyen devlet sistemine ve sistemi kusursuz şekilde işletecek yöneticilere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Elin kapılarında gezerek icazet arayan değil tam tersi icazeti milletinden, değerlerinden arayan yöneticilere ihtiyacımız var." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkeyi ikinci yüzyıla taşıyacak önemli adım atıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Bilgili, hızlı karar verebilen, inisiyatif almaktan çekinmeyen, sorun çözme ve değer üretme odaklı, mutlaka her işinde vatandaşı merkeze alan, en önemlisi de 'Türkiye Yüzyılı' kavramını bir slogan olarak değil, iddia olarak içselleştirmiş mülki idare amirlerine ihtiyacımız var."
Program kapsamında 503 mülki idare amirinin eğitimlere katılacağını ve 3 gün sürecek eğitimlerin 5 grup halinde planlandığını aktaran Soylu, şunları söyledi:
"Sosyal medya ve algı yönetiminden kriz iletişim yönetimine, kamuda etkili iletişim ve halkla ilişkilerden mülki idare amirlerinin, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla iletişiminden insan hakları eğitimine, mesleki davranış kurallarına kadar pek çok konu başlığına sahip iletişim ağırlıklı bir program hazırlandı."
Soylu, bugün imzalanacak protokol kapsamında kaymakamlık eğitimi alan mülki idare amirlerinin, Ankara Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına katılabileceğini sözlerine ekledi.
"Protokol tüm mülki idare amirlerinin eğitimi için önemli"
AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da protokol çerçevesinde mülki idare amirlerinin eğitimlerine katkıda bulunacak olmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.
Eski adı Mektebi Mülkiye olan AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF), mülki idari amirlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadığını ve bugün 81 ildeki valilerin 44'ünün AÜ SBF'den mezun olduğunu aktaran Ünüvar, protokolün tüm mülki idare amirlerinin eğitimi için önemli olduğunu vurguladı.
Ünüvar, bugün imzalanacak protokol kapsamında, AÜ SBF'deki öğrencilerin eğitimi sırasında "Kaymakamlık Refakati Programı" çerçevesinde "refiklik stajı" yapabileceklerini de bildirdi.
Koruma Akademisi'nde eğitim alanlara İngilizce eğitimi verdiklerini hatırlatan Ünüvar, İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca imzalanan "Muhtar Akademisi" iş birliği protokolü kapsamında eğitim vereceklerini de söyledi.
Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.
Bakan Soylu, Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonu öncesi polislere hitap etti
Bakan Süleyman Soylu, Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 430 personelin yer aldığını belirterek, "İnşallah bu zehir satıcılarını adaletin kollarına teslim edecek ve milletimizin, gençlerimizin, insanımızın kurtulmasına vesile olacaksınız." dedi.
Bakan Soylu, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde sabah 05.00'te "Kökünü Kurutma Operasyonu"na katılan polislere hitaben yaptığı konuşmasını sosyal medyadan paylaştı.
Kökünü Kurutma Operasyonu— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 2, 2022
📍Osmaniye
Emniyet Birimlerimizin 4 ay süren takibinin ardından;
👮👩✈430 Personel,
🚔 87 Ekip,
🚁 1 Helikopter
🚨 2 İHA
🐕🦺 7 narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen operasyonda,
1️⃣3️⃣0️⃣ kişi gözaltına alındı.
Kahraman Polislerimize tebrikler👏 https://t.co/AEQPNZMPef pic.twitter.com/J3HDHBKurz
Operasyona katılan polislerle bir arada olmanın kendileri için onur vesikası olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:
"Milletimizin duaları, bizim dualarımız sizinledir. İnşallah bu zehir satıcılarını adaletin kollarına teslim edecek ve milletimizin, gençlerimizin, insanımızın kurtulmasına vesile olacaksınız. Allah sizden razı olsun, Allah muhafaza etsin, Allah korusun. Hayırlı görevler arkadaşlar."
Soylu, paylaşımında, 4 ay süren takibin ardından 87 ekiple yapılan operasyona 430 personelin katıldığını, 1 helikopterin, 2 insansız hava aracının (İHA) ve 7 narkotik köpeğin kullanıldığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.