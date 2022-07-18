İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Ankara
İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.