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İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Aykut Karadağ   | 18.07.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, Kırmızı Bültenle aranan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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