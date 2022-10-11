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Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı göremedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Terör bağlantısı göremedik, bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak göremedik." dedi.

Sefa Şahin   | 11.10.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı göremedik Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Ankara

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