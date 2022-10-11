İçişleri Bakanı Soylu: Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı göremedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Terör bağlantısı göremedik, bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak göremedik." dedi.
Ankara
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