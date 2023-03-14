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İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

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İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli gözaltına alındı
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