İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 161 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul
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