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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin, Kocaeli'nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Semra Orkan   | 23.10.2021
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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