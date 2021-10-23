İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 285 kilogram eroin, Kocaeli'nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Bugün;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 23, 2021
▪️İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
2️⃣8️⃣5️⃣ kg EROİN,
▪️Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
5️⃣3️⃣ kg SKUNK
ele geçirildi.
Emniyet Teşkilatımızı ve emeği geçen tüm Polislerimizi tebrik ediyorum 👏 pic.twitter.com/3UgXhDp0ov