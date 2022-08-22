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İçişleri Bakanı Soylu: İnanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak." dedi.

Sefa Şahin   | 22.08.2022
İçişleri Bakanı Soylu: İnanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını belirten Soylu, milletin terörle mücadele ve asayişte, büyük gurur tablosu yaşadığını söyledi.

Soylu, yüzlerce teröristin, ülkenin huzurunu bozduğu Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur'un teröristlerden temizlendiğini bildirerek, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak." diye konuştu.

Mezun öğrencilerden, mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de diplomalarını alan subay ve astsubayları tebrik etti.

Vatandaşın her türlü huzur ve güvenliğini sağladıklarını belirten Çetin, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Orgeneral Çetin, mezun öğrencilerin görevlerini başarıyla yapabilecek mesleki bilgilerle donatıldığını ifade ederek, "Bizler, yalnız emniyet ve asayişi sağlayan kolluk kuvveti olarak değil, görev yaptığımız yerlerde, yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi olarak vatandaşlarımızı destekleyen, yardım eden, öğreten ve yol gösteren bir kolluk kuvveti olarak da halkımızın 7/24 yanında, yakınında ve yardımında olacağız." dedi.

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