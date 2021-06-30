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İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz 2021 yılı içerisinde 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içerisinde 51 milyon kişiye afet eğitimi verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 30.06.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Hedefimiz 2021 yılı içerisinde 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 17 milyon 347 bin 220 kişiye yüz yüze ve çevrim içi "Afet Farkındalık Eğitimi" verildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Hedefimiz, 2021 yılı içerisinde 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Ayrıca İçişleri Bakanı Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) konuya ilişkin hazırlanan görseli de paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de 2021'de 12 bin 33 deprem meydana geldi. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, sosyal medyadaki afet konulu eğitim içerikli videolar 8 milyon 406 bin 646 kez izlendi. İllere kurulan afet eğitim çadırlarıyla 606 bin 26 kişiye, camilerde cemaate verilen eğitimle de 3 milyon 302 bin 77 kişiye ulaşıldı.

Mobil simülasyon tırlarında 65 bin 698 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi, ayrıca 37 bin 98 muhtar ve 66 bin 232 aza eğitim aldı.

Ülke genelinde 183 üniversiteyle imzalanan protokol çerçevesinde 544 bin 886 akademisyen ve öğrenci eğitim alanlar arasında yer aldı.

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