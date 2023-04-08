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İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan konteyner ve çadır kentlerdeki depremzedelerle bir araya geldi.

Bilal Altıok  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti Fotoğraf: Bilal Altıok/AA

Hatay

Soylu, ilk olarak AFAD - Sultanbeyli Belediyesi Geçici Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek burada kalan afetzedelerle sohbet etti.

Vatandaşların daveti üzerine bazı konteynerleri de ziyaret eden Soylu, buradaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Soylu, tekerlekli sandalyeyle yanına yaklaşan bir depremzedenin tedavisi ve akülü araba isteğine ilişkin telefonla ilgili kişilere talimat verdi.

Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Soylu, yapımı devam eden konteyner kentlerdeki çalışmaları inceledi.

Ardından başka bir konteyner kente geçen Soylu, kırsaldaki Bektaşlı Mahallesi'ndeki çadır bölgesinde de vatandaşların taleplerini dinledi.

Buradaki konteyner barınma bölgesi çalışmalarını da inceleyen Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'ne hareket etti.

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