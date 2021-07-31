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İçişleri Bakanı Soylu, Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Fatih Hepokur   | 31.07.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Antalya

Soylu, Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından yangından etkilenen Gündoğmuş ilçesine helikopter ile geldi.

Havadan incelemede bulunan Bakan Soylu'yu ilçede Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ve diğer yetkililer karşıladı.

Soylu, Gündoğmuş Belediyesini ziyaret etti ve burada yetkililerden bilgi aldı.

Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesinin pansiyonunda konaklayan yangın mağduru vatandaşları ziyaret eden Soylu, burada kalanlarla sohbet etti.

Daha sonra yangının devam ettiği Alara Çayı mevkisinde incelemelerde bulunan Soylu, burada görev yapan personelle de bir araya geldi.

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