İçişleri Bakanı Soylu, Eren Bülbül'ü doğum gününde andı
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 1, 2023
Rahmetle ve özlemle...
İyi ki doğdun, #İyikiVarsınEren 🇹🇷 pic.twitter.com/q361vQwjre