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İçişleri Bakanı Soylu, Eren Bülbül'ü doğum gününde andı

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.

Merve Yıldızalp   | 01.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu, Eren Bülbül'ü doğum gününde andı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.

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