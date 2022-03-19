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İçişleri Bakanı Soylu, Doğubayazıt'ta komandolarla bir araya geldi

Komandolarla 3200 rakımlı arazide buluşan Soylu, Asayiş Komando Taburu'nda değerlendirme toplantısına katıldı.

Barış Gündoğan   | 19.03.2022
İçişleri Bakanı Soylu, Doğubayazıt'ta komandolarla bir araya geldi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Doğubayazıt'ta 3200 rakımlı arazide görev yapan komandolarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Osman Varol ile Doğubayazıt ilçesine geçen Bakan Soylu, burada komandolarla bir araya geldi.

Zor arazi şartlarında 3200 rakımda görev yapan komandolarla sohbet eden Soylu, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Soylu, Orgeneral Çetin ve Vali Varol'un da katılımıyla Doğubayazıt Asayiş Komando Taburu'nda operasyon değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Soylu'nun ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Taşlıçay İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Varol ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ile Taşlıçay ilçesine geçti.

Buradaki İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Soylu, sohbet ettiği asker ve korucularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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