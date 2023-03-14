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İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den manevi tazminat olarak kazandığı 20 bin lirayı depremzedeler için harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlayacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı

Ankara

Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşım ve açıklamaları nedeniyle Özel'e Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada karar açıklandı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Özel aleyhine 20 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi.

Bakan Soylu'nun Özel'den tahsil edilecek 20 bin lirayı, depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlayacağı öğrenildi.

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