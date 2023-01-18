İçişleri Bakanı Soylu: Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs tarihine ilişkin, "Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." mesajını paylaştı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.
14 Mayıs— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 18, 2023
Beyaz İhtilal
Milletin söz sahibi olduğu gün...
Yine 14 Mayıs
Yeter!
SÖZ DE
KARAR DA
GELECEK DE
𝗠𝗶𝗟𝗟𝗘𝗧𝗶𝗡...
Bir oyum var;
Hem 1950 için
Hem 2023 için
Hem de #TürkiyeYüzyılı için...
Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.