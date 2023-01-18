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İçişleri Bakanı Soylu: Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs tarihine ilişkin, "Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." mesajını paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 18.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için işaret ettiği 14 Mayıs tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında, "14 Mayıs, beyaz ihtilal, milletin söz sahibi olduğu gün. Yine 14 Mayıs, yeter, söz de karar da gelecek de milletin. Bir oyum var, hem 1950 için hem 2023 için hem de Türkiye Yüzyılı için." ifadelerini kullandı.

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