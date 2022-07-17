Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,367.00
BTC/USDT
21,543.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 17.07.2022
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı
Kapıkule'den bir günde 35 bin 887 yolcu giriş yaptı
Konya'da dinlenme tesisinde yangın çıktı
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı

Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, 15 Temmuz sonrasında yenilenme ve arınma dönemine girmiştir

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, 15 Temmuz sonrasında yenilenme ve arınma dönemine girmiştir
Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu