İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını bildirdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.
Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.
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Bayram boyunca Bolu’dan;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 17, 2022
Anadolu’ya 801 BİN ARAÇ,
İstanbul’a 760 BİN ARAÇ geçti
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Kaza %-𝟮𝟵
Ölümlü kaza %-𝟱𝟱
Can kaybı %-𝟱𝟮
Yaralı %-𝟯𝟮
𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜
🚨🚦🚘
Bayram tatilinin son gününde de
LÜTFEN
TRAFİK KURALLARINA
𝗨𝗬𝗔𝗟𝗜𝗠 pic.twitter.com/y3YTUQ4Nd9