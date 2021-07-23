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İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'de selden etkilenen alanı helikopterle havadan inceledi.

Gazi Nogay,Yusuf Okur   | 23.07.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları havadan inceledi Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu / AA

Artvin

Bakan Soylu, ilk olarak Rize'nin Güneysu ilçesinde 14 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelandan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Helikopterle daha sonra Artvin'e gelen Soylu, Arhavi ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen alanları havadan inceledi. Bakan Süleyman Soylu, ilçe merkezinde devam eden çalışmaları da kontrol etti.

Selin etkili olduğu Boğaziçi ve Musazade mahallelerinde sürdürülen temizlik, hasar tespit ve diğer çalışmalarla ilgili Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş'tan bilgi alan Soylu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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