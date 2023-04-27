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İçişleri Bakanı Soylu: AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Türkiye'nin iktidardaki en tecrübeli partisi olduğunu belirterek, "AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir. Siyaset yapmaktan daha öte bir dava anlayışının tercümesidir." dedi.

Fatih Ulaş  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
İçişleri Bakanı Soylu: AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir

Istanbul

Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen AK Parti teşkilat buluşmasında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin önüne önce 20 yıl, sonra 50 yıl ve 70 yıl, şimdi de millete inanarak 100 yıllık bir hedef koyduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın koyduğu hedefi tamamlamak zorunda olduklarını vurgulayan Soylu, "AK Parti, istikametten ayrılmayan bir siyasi partidir. Siyaset yapmaktan daha öte bir dava anlayışının tercümesidir. Türkiye'nin en tecrübeli partisidir, iktidarda en tecrübeli partisidir. Saldırılara karşı en tecrübeli partisidir. Türkiye'nin birçok meselesiyle karşı karşıya kaldığında yüksek tecrübesini ortaya koyan bir siyasi partidir. Sizler de tecrübelisiniz. Bu tecrübelerinizi, bütün müktesebatınızı, bütün anlayışınızı bu seçimde ortaya koymanızı istiyorum." diye konuştu. ​​​​​

​​​​​​​Soylu, 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "O kadar çok çalışalım ki kılçıksız bir zafer kazanalım. Hiçbir kılçığı olmayan bir zafer kazanalım. Bunu hep beraber sağlayalım. AK Parti teşkilatları sahaya çıktığı zaman inancıyla bugüne kadar yaptıklarının yüz akıyla beraber milletimizin kucaklaşmasına hazır teşkilatlardır." dedi.

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