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İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Ali Kemal Akan   | 07.09.2021
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü

Ankara

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşmede, Bakan Soylu, Varhelyi'ye GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Türkiye-AB ilişkileri, göç, sınır güvenliği, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin yaratacağı göç baskısı gibi konular ele alındı.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da bulundu.

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