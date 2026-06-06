İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesince belediye konferans salonunda düzenlenen fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Çorum açısından önem verdiği çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Çorum'da 2022'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliğini kurduklarını belirten Çiftçi, Türkiye'de birçok ilde henüz hazırlık yokken Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri ve iki belde belediyesi ile bir araya gelerek sahipsiz hayvanları toplayıp kısırlaştırma çalışmalarına en erken başlayan illerden olduklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta 2023 yılındaki depremlerin ardından Afşin ilçesiyle kardeş kent olduklarını dile getiren Çiftçi, "Valiliğimizin, Özel İdarenin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Çorumluların yardımları yağmur gibi yağdırmaları neticesinde orada afetin yaralarını sardık. Afşin Belediyesi bir caddeye 'Çorum' ismini verdi. Çorum Belediye Başkanımızla bana fahri hemşehrilik beratı takdim ettiler. Bu, tamamen Çorumluların hayırseverliği sayesinde oldu." diye konuştu.

Fotoğraf : Ekber Türkoğlu/AA

Valilik görevinin yaklaşık 4 ay önce sona erdiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ancak Çorum benim ilk göz ağrım, burayı iki valilik olarak kabul ettiğim için her fırsatta gelip sizlerle gönül bağımızı tazelemek istiyorum. Çorum'un bütün ilçelerini tarayıp hükümet konakları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi talimatını verdim. Aynı çalışmayı emniyet ve jandarma binaları için de yapacağız. Çorumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla emniyet personeli sayımızı da artıracağız. Uyuşturucuyla mücadele konusunda hem Çorum'da hem Türkiye'de kararlıyız, gençlerimizi zehir tacirlerinin insafına bırakmayacağız."

Çiftçi, "Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır. Gece gündüz demeden mazlum coğrafyaların da yükünü taşıdığına bizzat şahit oluyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çiftçi'ye Çorum'un fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

Bakan Çiftçi, AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, o​​​​​n yıllardır bir kahraman beklediklerini, o kahramanın necip Türk milletini yeniden ayağa kaldıran, Ayasofya'nın zincirlerini kıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kışlaların kapısında gözü yaşlı bekleyen, içeri alınmayan anaların duası olduğunu belirten Çiftçi, milletiyle devleti aynı ruhta buluşturan, vesayeti tarihe gömen, Türk milletine yeniden büyük düşünmeyi öğreten liderin adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Türk milletinin 24 yıldır emeğini, alın terini, bütçesini, enerjisini esere ve hizmete dönüştürenin AK Parti olduğuna işaret eden Çiftçi, "Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise Hakk'a hizmet gören anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerden daha önemlisi, bu millete yeniden öz güven kazandırdık, Türkiye'nin önüne yeniden büyük hedefler koyduk. Artık kendi SİHA'sını üreten, kendi savaş gemisini yapan ve kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel anlamda sözü dinlenen, mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bu vizyonun lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yürüyüşün taşıyıcısı ise AK Parti teşkilatlarıdır. Sizlerin emeği, fedakarlığı bu mücadeleyi ayakta tutuyor." diye konuştu.

Çiftçi, Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha yolumuz uzun, inşallah göklerde Kızıl Elma'yı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var."