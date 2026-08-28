İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak istiyoruz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığının Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Salonu'nda düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı 2026 Yılı Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, yeni rütbelerin personele, ailelere, Jandarma Teşkilatına ve millete hayırlı olmasını diledi.

Çiftçi, jandarmayı güçlü kılanın, yüreğindeki cesareti aklındaki stratejiyle, bileğindeki kudreti vicdanındaki adaletle birleştirebilmesi olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, dağ başındaki karakoldan sınır hattındaki son köye, Anadolu'nun en ücra mezrasından büyükşehirlerin sorumluluk bölgelerine kadar jandarmanın ay yıldızlı üniformasının vatandaş için güvenin, huzurun ve devletin şefkatli kudretinin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, kendi güvenlik anlayışını kendi iradesiyle şekillendiren, sınırlarının içinde ve ötesinde milli menfaatlerini kararlılıkla savunan güçlü ve bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu iradenin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletin sarsılmaz desteğinin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, son çeyrek asırda savunma sanayisinden terörle mücadeleye, sınır güvenliğinden teknolojik kapasiteye kadar elde edilen kazanımların bağımsızlıklarını sahadaki güçleriyle daha da tahkim ettiğini dile getirdi.

"Üniformanın şerefi millete sadakatle korunur"

Bu büyük yürüyüşün temelinde milli iradeye kayıtsız ve şartsız bağlılığın olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği kıyamla vesayetin bütün unsurlarına 'dur' demiş, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını bütün dünyaya ilan etmiştir. O gece bir kez daha gördük ki devletin silahı yalnızca milletin emrinde olabilir. Üniformanın şerefi millete sadakatle, hukuka bağlılıkla, vatana ve mukaddesata vefayla korunur." dedi.

Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak; ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz.

Jandarma Teşkilatımızın yıllardır dağda, ovada ve kırsalda verdiği destansı mücadele bu hedefe ulaşmamızın en sağlam teminatlarından biridir. Tehditler değişebilir, teknoloji gelişebilir, mücadele sahaları farklılaşabilir ancak bizim pusulamız asla değişmeyecektir. Allah'a, vatana, millete, devlete, hukuka, bayrağa ve mukaddesatımıza sarsılmaz sadakatimiz asla değişmeyecektir."

Rütbe yükseldikçe yetki kadar mesuliyetin de yükseldiğini belirten Çiftçi, "Makam yükseldikçe omuzlanan sorumluluk da ağırlaşır. Bizim devlet geleneğimizde makam bir imtiyaz kapısı değil; millete hizmet, vatana sadakat ve vazifeye bağlılık demektir. Rabbim bizleri bu sorumluluğu hakkıyla taşıyanlardan eylesin." diye konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'nın konuşması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da makam yükseldikçe millete hizmet sevdasının da büyümesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görevinizi öyle yapınız ki sizden sonra gelenler sizi hayırla ansın. Personelinizi öyle yetiştiriniz ki sizden daha başarılı olsunlar. Milletimize öyle hizmet ediniz ki Jandarmamıza duyulan güven her geçen gün daha da güçlensin. Daima hatırlayınız; bizim için en büyük rütbe, aziz milletimizin güvenine layık olabilmektir."

Törende, korgeneralliğe terfi eden 2 tümgenerale, tümgeneralliğe terfi eden 2 tuğgenerale, tuğgeneralliğe terfi eden 9 albay ile bir üst rütbeye yükselen 25 subaya, 12 astsubaya ve 6 uzman jandarma ile toplam 56 personele yeni rütbeleri takdim edildi.