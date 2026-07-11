İçişleri Bakanı Çiftçi, "Son 10 yılda uyuşturucuya yönelik 28 bin 68 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 45 bin 610 kişi gözaltına alındı, 23 bin 434 kişi tutuklandı." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Son 10 yılda 28 bin 68 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdik İçişleri Bakanı Çiftçi, "Son 10 yılda uyuşturucuya yönelik 28 bin 68 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 45 bin 610 kişi gözaltına alındı, 23 bin 434 kişi tutuklandı." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla geçtiğini dile getiren Çiftçi, alınan tedbirlere ilişkin, "Zirvede toplamda 56 bin 288 emniyet mensubumuz ve jandarma teşkilat görevlimiz aktif olarak sahada yer aldı. Tedbirlerimizi alırken 3 kuşak belirledik. Birincisi Ankara'nın civarındaki iller, ikincisi civar illeri çevreleyen iller, liman şehirlerimiz, üçüncüsü de sınır şehirlerimizdi." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, tedbirlerin bir ay öncesinden başladığını, son 72 saatte de zirveye ulaştığını, olağanüstü bir çaba ortaya konulduğunu belirtti.

Türkiye açısından prestijli bir zirve olduğunu ifade eden Çiftçi, "Önemli olduğu için de güvenlik tedbirlerinin ona göre alınması gerekiyordu. Biz de bunu göz önünde bulundurduk. Bunun neticesinde de herhangi bir sorun olmadan zirveyi tamamlamış olduk. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Bugün hamdolsun herhangi bir sorundan bahsetmiyoruz." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleşen operasyonlar sonucunda hapis cezası almış veya araması olan 4 bin 412 kişinin de yakalandığını hatırlattı.

“Yeni nesil suç örgütlerine, uyuşturucu baronlarına fırsat vermeyeceğiz”

Çiftçi, Türkiye'de tehdit sıralamasında birinci başlığa yeni nesil suç örgütlerini koyduklarını vurgulayarak, uyuşturucuyla, siber suçlarla ve dolandırıcılıkla da mücadele ettiklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı ile entegre şekilde mücadeleyi yürüttüklerini belirten Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerine, uyuşturucu baronlarına, bu işi geçim kaynağı haline getirmiş çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Bu konuda da son derece kararlıyız." dedi.

Yapılan operasyonlara ilişkin konuşan Çiftçi, "2026 yılı içerisinde toplamda 478 organize suç çetesine yönelik 1272 operasyon yaptık. Bazen birden fazla operasyon yaptığımız oluyor. Bu senenin sonuna kadar bunların büyük kısmını pasifize edeceğiz, eylem yapamaz hale getireceğiz. Yurt dışında da takibimiz sürüyor, gerekirse kırmızı bülten çıkarıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gelecek hafta yurt dışındaki örgüt üyelerine yönelik 307 kişiyle ilgili kırmızı bülten çıkarma konusunda görüşmeleri olacağını bildirdi.

Suçun sanal medyadaki takibinin de zor olduğuna dikkati çeken Çiftçi, devletin de buna yönelik tedbirler aldığını anlattı.

Polislerin özlük hakları ve lojman alımı

Çiftçi, polislerin özlük hakkı ve lojmanlara ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“İstanbul'daki hayat şartı diğer şehirlerimize göre pahalı. Polislerimiz lojman bulmakta da zorlanıyorlar. İstanbul'da lojman alımına gidelim, polislerimize tahsis edelim diye görüştük. 600 lojmanın alımıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüze de söyledim, sadece bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek. Bundan sonra da bakmaya devam ediyoruz, buldukça almaya devam edeceğiz. Araç filosunu yenilemek maksadıyla araç alıyorduk, bu sene araç almayacağız, lojman alacağız.”

Polislerin mesai saatleri konusunda da bir düzenleme olacağını aktaran Çiftçi, fazla çalışma ücreti ödeyebilmek için çalışmaları olduğunu, emniyetin de artık başkanlık şeklinde örgütlenmesi gerektiğini, mevcut kanunun bünyeye dar gelmeye başladığını ifade etti.

“Bu sene içinde 134 terörist ikna yoluyla teslim oldu”

İçişleri Bakanı Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke için önemli bir eşik olduğuna işaret ederek, "Terör, ayaklarımızda bir prangaydı. Bu sorunun çözülmesiyle beraber Türkiye bir seviye daha atlamış olacak. Bunun için çok bedeller ödedik. Şu anda hamdolsun hiç şehit haberi gelmiyor, evlere ateş düşmüyor. Bu bile başlı başına büyük bir kazanç. Bunun tamamen çözülmesiyle memleketimizi daha güzel günlerin beklediğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütlerine yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Çiftçi, "İkna çalışmalarımız, arama tarama çalışmalarımız var. 2026 yılı içerisinde arazide yaptığımız arama tarama çalışmaları neticesinde teröristlere ait 58 yer bulundu ve imha edildi. Terör örgütü 12 Mayıs 2025'te silahlarını sembolik bir törenle yakmıştı. O günden bugüne 219 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerimize teslim oldu. Bu sene içinde 134 terörist ikna yoluyla teslim oldu." bilgilerini paylaştı.

Çiftçi, "Terörsüz Türkiye kapsamında, doğuya, güney doğuya gidenler görürler, yol kontrol noktaları, arama noktaları vardır. Bunlardan 2 bin 763'ünün faaliyetine son verdik, ihtiyaç kalmadı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin kara sınırlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Kara sınırlarımız ülkelerde oldukça geniş bir alan kaplıyor. Bununla ilgili Göç İdaresi Başkanlığımızın Sınır Duvarları Projesi var. 1339 kilometre yaklaşık uzunluğu, bunun 100 kilometresi dışında geriye kalan kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah bu da tamamlandığında güney ve doğu sınırlarımızı tamamen sınır duvarlarıyla çevrelemiş olacağız. İHA'larımızla optik kulelerimizde devriye yollarıyla sınırlarımız 7 gün 24 saat gözetleniyor. Büyük ölçüde sızmalar önlenmiş durumda. Bunun neticesinde düzensiz göçmen sayıları da azaldı. Artık ülkemiz son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor, bu da bütün hizmetlere yansıyor. Bir yansıması da sınır güvenliğimizin tesisi yönünde. Bu 100 kilometreyi en geç önümüzdeki sene tamamlamış olacağız.”

Bakan Çiftçi, ABD-İsrail ve İran arasında başlayan savaşın ardından İran'ın sınırlarını özellikle kendi vatandaşlarına kapattığını aktararak, "Bizim taraftan İran tarafına geçmek isteyen vatandaşları kabul ediyor. 28 Şubat'tan itibaren İran'la Türkiye arasındaki sınır kapısından bizim tarafa geçişler 4'te 1 oranla düştü." dedi.

"Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz"

Düzensiz göçle ilgili konuşan Çiftçi, "Şu anda ülkemizde geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 245 bin. Göç İdaremiz bu rakamları kendi web sitesinde yayınlıyor. 2016-26 tarihleri arasında ülkemizden Suriye'ye giden kişilerin sayısı 1,5 milyonu buldu. Suriye'deki rejim değişikliğinden sonra da 710 bin kişi ülkelerine geri dönmüş oldu. Ortalama günde 1000 kişi ülkesine dönüyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, “Birinci stratejimiz arzın kesilmesi çünkü ağırlık şu anda uyuşturucu haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapların sayısı neredeyse 80 milyona yaklaştı. 26 ton civarında eroin, kokain gibi maddelerden ele geçirmiş olduk. Operasyonlarımız daha çok bunları engellemeye yönelik. Son 10 yılda uyuşturucuya yönelik 28 bin 68 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 45 bin 610 kişi gözaltına alındı, 23 bin 434 kişi tutuklandı.”

Uyuşturucuyla mücadelede ailelere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Çiftçi, "Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz. Uyuşturucu, organize suç örgütlerinin, terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor. Gençlerimiz buna alıştığında geleceğimiz kararıyor. İçişleri Bakanlığı olarak kararlıyız, üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getiriyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, uyuşturucunun tüm dünyanın meselesi olduğuna dikkati çekerek, 2025 yılında yayınlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda 1 milyon nüfus başına düşen ölüm sayısı oranında Türkiye'nin 21 ülkeden 18'inci sırada olduğunu aktardı.

Siber suçlarla mücadele alanında yaptıkları çalışmaları anlatan Çiftçi "Son 6 ayda 138 bin operasyon yaptık, bu ciddi bir rakam. 30 bin web sayfasını operasyonlar neticesinde erişime kapattık. 52 bin sosyal medya hesabına, 45 bin yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirdik." bilgisini verdi.

Çiftçi, suçların büyük oranda siber alana kaydığına dikkati çekerek, "Evdeki hesap çarşıya uymuyorsa çarşıya göre hesap yapıp tedbir geliştirmek gerekiyor. Jandarma Genel Komutanlığımız dolandırıcılıkla mücadele için Dolunay Projesi geliştirdiler. Adalet Bakanlığımızla bir araya geldik ve konuyu etraflıca ele aldık. Alt düzeyde çalışmalara devam ettik, belli bir aşamaya geldi, yakın zamanda kanuni bir düzenleme olacak." diye konuştu.

Vatandaşların kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından aranarak dolandırılmasına ilişkin konuşan Çiftçi, polisin vatandaşa "Şuraya para getir." gibi bir talepte bulunmayacağını belirterek, "Vatandaşlarımız, bu şekilde arayanlar olursa hemen telefonu kapatsınlar." dedi.

“Trafik cezalarında hedefimiz insan hayatını korumak”

İçişleri Bakanı Çiftçi, Karayolları Güvenlik Stratejileri gereği 2030 yılına kadar trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50'ye kadar azaltma, 2050'ye kadar ise bu rakamı sıfıra indirme hedefleri olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“27 Şubat itibarıyla yeni bir döneme geçildi, belli suçlarda trafik cezaları artırıldı. 27 Şubat'tan günümüze kadar bazı trafik suçlarında anlamlı düşüşler olduğunu görüyoruz. Geçen sene 27 Şubat-8 Temmuz arasında 63 milyon, bu yıl aynı döneminde 69 milyon aracı denetlemişiz. 63 milyon aracın 13 milyonuna idari müeyyide uygulamışız, bu sene 69 milyon araçtan yakşık 10 milyonuna idari müeyyide uygulamışız. Bir önceki seneye göre neredeyse yüzde 25 düşüş var. Bunu trafik cezalarının artırılmasına bağlıyoruz. 'Makas atma' diye bir suç var, yüzde 93 azalmış. Bu sayı 65 bin civarındayken, bu yıl 4 bin 607'ye düşmüş.”

Polis ve jandarmanın dur ihtarına uymamada yüzde 51, hız limitlerine uymamada yüzde 47, araç sürerken cep telefonu kullanmada yüzde 28, kırmızı ışık ihlallerinde yüzde 4 azalma yaşandığını bildiren Çiftçi, "Trafik cezalarında devletimizin maksadı hazineye gelir sağlamak falan değil, bunu açık yüreklilikle ifade ediyorum. 2030, 2050 hedeflerimiz var, trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin azaltılması var. Hedefimiz insan hayatını korumak, cezalandırmak değil." diye konuştu.

Çiftçi, başıboş sokak hayvanlarının yüzde 91'inin toplanarak, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığının bilgisini vererek, konuyu günlük olarak hassasiyetle takip ettiğini, başıboş hayvanlar sorununu bu yıl Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını sözlerine ekledi.