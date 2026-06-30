İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler" alanlarında işbirliğini görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "afet yönetimi, güvenlik ve kolluk eğitimi ile gönüllü geri dönüşler" alanlarında işbirliğini görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyarette bulundu.

Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye İçişleri Bakan Yardımcısı ve Uluslararası İşbirliği İdaresi yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Çiftçi'nin ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih ile bir araya gelmesi ve iki ülke arasında "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı" imzalaması bekleniyor.



Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, "terör örgütleriyle mücadelede kararlılık" mesajı verilecek.

Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak.

Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

