İçişleri Bakanı Çiftçi: Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle Fatih'teki MTTB Genel Merkezi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu" açılış programında konuşan Çiftçi, Birliğin, koordinatlarının çizildiği, fikir dünyasının şekillendiği, dava şuurunun ruhlarına sindiği bir adres, cemiyet olduğunu söyledi.

Çiftçi, MTTB'nin "Yeniden büyük ve güçlü Türkiye" diyen, Anadolu'nun saf çocuğunu ayağa kaldıran, dava taşını gediğine koyan, Ayasofya'nın zincirlerini kıran, yeniden minarelerinden Ezan-ı Muhammedileri okutturan milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemiyeti, ocağı olduğunu ifade etti.

Siyasetin, iktidar mücadelesi değil, insanı anlama, toplumu inşa etme ve adaleti tesis etme sanatı olduğunu dile getiren Çiftçi, siyaseti doğru anlayabilmek için önce insanı, sonra toplumu, ardından tarihi doğru okumak gerektiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, hızlı değişimlerin olduğu, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir çağda yaşandığına, bu hızın büyük bir anlam krizini de beraberinde getirdiğine işaret etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir milletin yeniden dirilişi için fikri bağımsızlık şarttır." dediğini hatırlatan Çiftçi, "Ona göre, başkalarının kavramlarıyla düşünen bir toplum kendi kaderini tayin edemez." ifadesini kullandı.

Çiftçi, bu nedenle gençlerin en önemli görevinin medeniyetinin kavramlarıyla düşünmeyi öğrenmek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, siz yalnızca üniversite öğrencisi, genç insan değilsiniz. Siz, aynı zamanda bu milletin yarınını şekillendirecek iradenin temsilcilerisiniz. Bu yüzden taşıdığınız sorumluluk sadece bireysel sorumluluk değil, tarihi bir sorumluluktur. Çünkü bizim medeniyet tasavvurumuz insanı merkeze alan bir anlayış üzerine kuruludur. Bu anlayışın en büyük örneği ise şüphesiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'dir. Efendimiz, sadece bir dini tebliğ eden bir peygamber değil, aynı zamanda bir toplum kurucusu, devlet başkanı ve siyaset rehberidir. O'nun Medine'de kurduğu düzen, insanlık tarihinin en önemli siyasal modellerinden biridir. Bu modelin temelini oluşturan Medine Sözleşmesi, farklı inançlara, kimliklere sahip insanların bir arada yaşayabileceğini gösteren eşsiz bir örnektir. Bu sözleşme, sadece bir tarih vesikası da değildir. Aynı zamanda bugün için de güçlü bir referans kaynağıdır. Medine Sözleşmesi'nin ruhunu doğru anlamak zorundayız. Bu sözleşme bize şunu öğretir, devlet adalet üzerine kuruludur, toplum güven üzerine inşa edilir, siyaset ahlakla anlam kazanır."

"Geçmişi taklit etmek değil, geçmişten ilham alarak geleceği inşa etmek zorundayız"

Güçlü olanın haklı sayıldığı, çıkarın adaletin önüne geçtiği bir düzende huzurun mümkün olmadığını belirten Çiftçi, "Bizim tarihimiz sadece savaşların ve fetihlerin tarihi de değildir. Tarihimiz aynı zamanda bir medeniyet inşasının da tarihidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan büyük yürüyüş bu medeniyetin somutlaşmış halidir. Selçuklu Anadolu'yu yurt haline getirirken, Osmanlı bu coğrafyayı bir medeniyet merkezi haline getirmiştir. Osmanlı'nın gücü sadece ordusundan değil, adaletinden, ilim anlayışından ve insan merkezli yönetiminden gelmiştir. Bu yüzden Osmanlı, farklı dinleri ve kültürleri bir arada yaşatabilmiş bir cihan devleti olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası doğru anlamak ve çağın şartlarına uygun şekilde yeniden yorumlamaktır. Geçmişi taklit etmek değil, geçmişten ilham alarak geleceği inşa etmek zorundayız." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, kendini inşa edemeyen insanın toplumu inşa etmesinin de mümkün olmadığının altını çizerek, anlamını kaybeden toplumların yönünü ve yörüngesini de kaybettiklerini söyledi.

Siyasetin, makam, mevki, şan, şöhret için aracı kılınacak bir uğraş alanı, hırs, kibir ve enaniyeti tatmin aracı olmadığını dile getiren Çiftçi, siyasetin, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek çalışmak olduğunu ifade etti.

Çiftçi, bugün Türkiye'nin tarihinin en kritik eşiğinde olduğuna dikkati çekerek şöyle dedi:

"Dünya yeniden şekillenirken Türkiye de bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Bizim coğrafyamız sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda bir sorumluluk alanıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu sorumluluğun farkında olmanın bir ifadesidir. Bu vizyon, sadece ekonomik kalkınmayı değil aynı zamanda kültürel, ahlaki ve fikri yükselişi hedeflemektedir. Yeniden büyük ve güçlü Türkiye ideali ancak bu çok boyutlu anlayışla mümkün olabilecektir. Bu noktada genç kardeşlerimize büyük görevler düşmektedir. Siyasetle ilgileniyorsanız adaleti merkeze alın. Gücü değil hakkı savunun. İlimle uğraşıyorsanız sorgulamaktan korkmayın ama köklerinizden de kopmayın. Biz kökü mazide olan atiyiz. Eğitim hayatınızı sürdürürken sadece kariyer hedefleriyle hareket etmeyin. Aynı zamanda bir anlam ve değer dünyası inşa edin. Unutmayın ki bilgi hikmetle birleşmediği sürece eksiktir."

"Eleştirin, sorgulayın, tartışın ama bunu yaparken ahlaktan ve saygıdan asla taviz vermeyin"

MTTB'nin bu anlamda Türkiye'nin en önemli fikir ve gençlik merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Çiftçi, Birliğin sadece bir öğrenci organizasyonu değil, aynı zamanda bir medeniyet tasavvurunun da taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi, bu çatı altında yetişen gençlerin Türkiye'nin siyasi, kültürel ve akademik hayatında önemli roller üstlendiğine işaret ederek, "Bu başarısının arkasında ise güçlü fikir disiplini ve sağlam eğitim anlayışı yatmaktadır. Bu noktada MTTB'nin eskimez başkanlarından İsmail Kahraman başkanımızı özellikle anmak gerekir. Muhterem Başkanımızın öncülüğünde yetişen nesiller sadece bilgiyle değil, aynı zamanda inanç, şuur ve sorumluluk bilinciyle de donatılmışlardır. Bugün sizler de aynı mirası devralıyorsunuz. MTTB'den yetişen gençlerin veya buraya devam eden gençlerin hedefi ve ideali şu olmalı, 'Ben de ileride inşallah bana imkan verildiğinde bir Recep Tayyip Erdoğan veya bir İsmail Kahraman olmalıyım.' diye kendilerine istikamet biçmeli." diye konuştu.

Gençlere daha çok okumaları tavsiyesinde bulunan Çiftçi, şunları söyledi:

"Farklı düşünceleri tanıyın ama medeniyetinizin perspektifini de kaybetmeyin. Eleştirin, sorgulayın, tartışın ama bunu yaparken ahlaktan ve saygıdan asla taviz vermeyin. Çünkü gerçek entelektüellik sadece bilgi sahibi olmak değil, aynı zamanda erdem sahibi de olmaktır. Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye'nin geleceği sizlerin ellerinde şekillenecek. Siz güçlü olursanız Türkiye de güçlü olacak. Siz bilinçli olursanız Türkiye de bilinçli olacak. Unutmayın ki büyük davalar büyük fedakarlıklar ister, büyük idealler büyük sorumluluklar yükler. Şunu da unutmayın ki bu millet tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelmiş, nice badireleri atlatmış bir millettir. Bugün de aynı irade, azim ve inançla yoluna devam etmektedir. Bizler, sadece bugünün değil yarının da sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için çalışmak, üretmek ve kendimizi de geliştirmek zorundayız. Rabbim, bizi doğru yoldan ayırmasın, bu millete sadakatle hizmet etmeyi hepimize nasip eylesin, gençlerimizi bu büyük yürüyüşün öncüleri eylesin."

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı'nın da selamlama konuşması yaptığı program, Bakan Çiftçi'ye hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.