İçişleri Bakanı Çiftçi: AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı olduğu ortaya çıktı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Devletten ve milletten gelen yardımlar, 'ahbap-çavuş' ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda, TBMM ​​​​​​​İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ile milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 5. kez düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çiftçi'nin, AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyaları ve afet yönetiminde yürütülen koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Burada konuşan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarının devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

"147 milyar liralık bağışın 137 milyar lirası kullanıldı"

Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirterek, "Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumdadır. Geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacaktır." bilgisini verdi.

Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti.

Çiftçi, Türkiye'nin beş kıtada 85 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdığına dikkati çekerek, "İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı olduğu ortaya çıktı"

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen koordinasyon çalışmalarına katkılarından dolayı AFAD Başkanı ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"2023 yılında Kahramanmaraş merkezli büyük depremler olduğunda Sayın Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen, devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi. Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı."

Çiftçi, AFAD'ın uluslararası alandaki çalışmalarına ilişkin, "Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar, 'ahbap-çavuş' ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu manada AFAD'ımız milli gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi." ifadelerini kullandı.

Resmi kurumların afet yönetimindeki önemine vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. 'Ahbap-çavuş' meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.