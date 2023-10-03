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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyaretleri

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu ve Komisyon Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyaretleri

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ziyaretinde, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yerlikaya'yı ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu da ziyaret etti. Ziyarette komisyon üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da yer aldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretlere ilişkin yaptığı paylaşımında, "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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