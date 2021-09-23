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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Merve Yıldızalp   | 23.09.2021
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yurt eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş Bakırköy'de devam eden "Barınamıyoruz" ve "Yurtsuzlar" adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığının belirlendiğini bildirdi.

"Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provokasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul’da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok." ifadelerini kullanan Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir yükseköğrenim kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi.

Eyleme katılan 127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumunda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi."

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