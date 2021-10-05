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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Taşdemir   | 05.10.2021
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylül ayında 95 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

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