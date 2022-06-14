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İç kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Ferdi Türkten   | 14.06.2022
İç kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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