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İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Eda Özdener   | 05.10.2022
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar, Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusuyla Konya ve Isparta'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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