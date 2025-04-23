İç Batı Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
İç batı bölgelerde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İç Ege ve Göller Yöresi'nde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli'nin kuzeyi, Burdur ve Manisa'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu il geneli, Karabük ve Kastamonu'nun güneyi ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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