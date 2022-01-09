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İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Kaya   | 09.01.2022
İç Anadolu'nun 'zirvesi' Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı

Kayseri

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. 

Ziyaretçilerden Burak Erbildik, AA muhabirine, Konya'dan geldiğini söyledi. Her sene geldiği Erciyes'te çok güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Erbildik, "Faaliyetleri, sosyal tesisleri, teleferikleri güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz." dedi. 

İstanbul'dan gelen Beyza Sıdan ise kayak merkezinde yoğun rüzgar olduğu için biraz zorlandığını, onun dışında keyifli geçtiğini belirterek, "İlk defa geliyorum, çok keyifliydi, herkese önerebilirim." şeklinde konuştu. 

Kayseri'den gelen Mustafa Uğur da güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, herkesi Erciyes'e davet etti.

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