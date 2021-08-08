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İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusunda bugün beklenen gök gürültülü sağanağın Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 08.08.2021
İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

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