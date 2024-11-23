İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın güneyi, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sivas'ta yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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