Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,345.40
BTC/USDT
98,453.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde plastik ham madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Gündem

İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın güneyi, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sivas'ta yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu çağda, 'dijital terörizm' artık bir milli güvenlik meselesidir
Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos su baskınlarına yol açtı
Fenomenlerin yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri haksız kazanç mercek altında
İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenen COP29'a üst düzey katılım sağladı

Benzer haberler

İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar uyarısı

Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Avcılar'da lodosun etkisiyle dalgalar mendireği aştı

Avcılar'da lodosun etkisiyle dalgalar mendireği aştı

Ege için kuvvetli sağanak uyarısı

Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet