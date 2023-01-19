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İç Anadolu'da şubattaki yağışlarla kuraklığın etkisinin azalacağı öngörülüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, şubattan itibaren İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışlarının beklendiğini bildirdi.

Serhat Zafer   | 19.01.2023
İç Anadolu'da şubattaki yağışlarla kuraklığın etkisinin azalacağı öngörülüyor

Sivas

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim sarkmaları ve kar yağışının gecikmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ısınmanın, kimi yerlerde yağış miktarını artırarak sel ve taşkına sebep olduğuna kimi yerlerde ise kuraklığa yol açtığına dikkati çeken Kartal, "Kuraklık ve yağış azlığı sadece ülkemizin karşılaştığı sorun değil, dünya genelini ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz de bu kuraklıktan nasibini alan ülkelerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde yağış dağılımına değinen Kartal, şunları kaydetti:

"Yağışların bölgesel bakımdan dağılışını incelediğimizde 7 coğrafi bölgede en az yağışı İç Anadolu'da görmekteyiz. Buradaki en önemli etken kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneyde Akdeniz'de yer alan Toros Dağları'nın sıradağ gibi uzanması ile nemli havaların iç kesimlere sokulamamasıdır. Kuraklık, akarsuların, yer altı su debilerinin azalması ve içme sularının yetersizliği gibi sonuçlar doğurmaktadır. Kuraklık, tarım ve sulama faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir. Bu tabloya baktığımızda baraj yapımları önem kazanmaktadır. Bu da insanların ileride radikal kararlar alıp planlamalar yapması gerekliliğini bize gösteriyor."

Kartal, "Ocak ayı başlarından itibaren İç Anadolu Bölgesi'nde ciddi oranda yağış beklenirken tam tersi yağışların azaldığını görüyoruz. Yağışların dönemsel kaymalarını göz önünde bulundurduğumuzda, şubat ayı gibi, İç Anadolu Bölgesi'nin beklenen yağışa kavuşacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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