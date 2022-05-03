Dolar
14.87
Euro
15.70
Altın
1,860.84
ETH/USDT
2,846.30
BTC/USDT
38,495.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.05.2022
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas) ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güneydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojik afet raporunda listenin başına 'fırtına' yerleşti

Meteorolojik afet raporunda listenin başına 'fırtına' yerleşti
Tarım sezonunun 6 aylık döneminde yağışlar önceki yıla göre yüzde 25 arttı

Tarım sezonunun 6 aylık döneminde yağışlar önceki yıla göre yüzde 25 arttı