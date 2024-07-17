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İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Oğuzhan Sarı  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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