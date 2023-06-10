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İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için yerel kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İç Anadolu'nun doğusu (Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Tokat, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Van'ın doğusu) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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