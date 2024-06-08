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İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un, Rize'nin ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
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