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İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da yerel olmak üzere, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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