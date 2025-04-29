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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen, Ali Cevahir Aktürk  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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