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İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İrem Demir  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan iki otel yöneticisine adli kontrol kararı uygulandı

İstanbul

Suç tarihinde otel müdürü olan Sinan U. ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O, emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılığa ifade verdikten sonra hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihindeki otel müdürü Sinan U. ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheliler, karar doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

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