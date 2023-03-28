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İBB'ye ait yol bakım aracına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Arnavutköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracına çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil Aktürk  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
İBB'ye ait yol bakım aracına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Bektaş D'nin kullandığı 34 MGD 67 plakalı alüminyum yüklü kamyon Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki İBB'ye ait yol bakım aracına çarpıp devrildi.

Kamyonun içinde sıkışan sürücü için olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Bektaş D'nin cenazesi araçtan çıkarılarak Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hadımköy istikametinde yol trafiğe kapanırken, ekipler kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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